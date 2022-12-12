ВИДЕО Демонтаж дома с рухнувшими балконами начался в Плюссе

12:10, 12 декабря 2022, ПАИ

Многоквартирный дом в Плюссе, в котором обрушились несколько балконов, демонтируют, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

На данный момент на месте работает специальная техника.

Напомним, 4 июля около 3:00 в Плюссе на улице Ленина, 53 обрушилось перекрытие в многоквартирном доме. Видео с места обрушения части дома смотрите здесь.

Эксперты назвали предварительную причину обрушения перекрытия дома в Плюссе.