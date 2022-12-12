ВИДЕО Демонтаж дома с рухнувшими балконами начался в Плюссе
Многоквартирный дом в Плюссе, в котором обрушились несколько балконов, демонтируют, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
На данный момент на месте работает специальная техника.
Напомним, 4 июля около 3:00 в Плюссе на улице Ленина, 53 обрушилось перекрытие в многоквартирном доме. Видео с места обрушения части дома смотрите здесь.
Эксперты назвали предварительную причину обрушения перекрытия дома в Плюссе.
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