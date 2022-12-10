Великолучанке грозит срок за работу закладчицей наркотиков

15:10, 12 декабря 2022, ПАИ

Великолукская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело по факту незаконного сбыта наркотических средств, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в сентябре 2022 года женщина вступила в преступный сговор, направленный на сбыт наркотических средств через интернет-магазин. В её обязанности входили фасовка наркотиков для последующей продажи и раскладывание их в тайники возле железной дороги. Сотрудники транспортной полиции задержали ее по месту жительства с наркотическим средством массой не менее 0,248 грамма.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Великолукский городской суд.