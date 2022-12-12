Никогда ещё в строительной отрасли не было всё ровно - Олег Брячак

15:36, 12 декабря 2022, ПАИ

Ситуацию со строительством жилья в Псковской области прокомментировал гость программы «Бизнес-ланч», директор строительной компании «Монолит» Олег Брячак в эфире радиостанции «Серебряный дождь».

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«Никогда ещё в строительной отрасли не было всё ровно. Постоянно были какие-то потрясения, кризисы, изменения цен на материалы, на жильё. На сегодняшний день мы столкнулись с тем, что стройматериалы выросли в цене, следовательно, выросла и стоимость квадратного метра», - отметил гость студии.

При этом, по его словам, правительство Псковской области принимает оперативные меры поддержки строительной отрасли.

«Трудности закаляют и человека, и предприятие, и государство. Мы станем сильнее и независимее», - заключил Олег Брячак.