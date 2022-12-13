День медведя отмечается 13 декабря

07:26, 13 декабря 2022, ПАИ

День медведя отмечается ежегодно 13 декабря во многих регионах России. Праздник, посвященный этому животному, не случайно появился в календаре – ведь медведь издавна почитается русскими людьми и считается символом России за свою силу и мощь.

Дата же выбрана с связи с тем, что 13 декабря, как принято считать, все косолапые окончательно устраиваются в берлогах на зимнюю спячку и не выходят до весны.

Медведь – хищное млекопитающее. Согласно палеонтологическим сведениям, род медведей появился 5-6 миллионов лет назад. В настоящее время существует 4 современных вида (бурый, белый, белогрудый медведи, барибал или черный медведь) и несколько десятков подвидов. Все они, а также ряд вымерших (таких, например, как пещерный медведь) происходят от этрусского медведя, жившего 1-2 миллиона лет назад.

Само русское слово «медведь» – значит «поедающий мёд». Позднее эвфемистическая замена превратилась в основное название этого могучего животного, которое для русских людей – больше, чем просто хищник. Недаром на Руси так много сказок, поверий, поговорок и былин было посвящено медведю. Грозный и сильный и в тоже время справедливый и заботливый хозяин леса – он почитался во все времена, даже словарь Даля включает 37 наименований зверя: мишка, косолапый, Потапыч, Топтыгин, костоправ, куцый, косматый, космач.

Культ медведя присутствует у многих народов Евразии и Америки. В разных традициях он мог являться божеством, прародителем, духом-охранителем, хозяином нижнего мира и т. д. У славянских народов медведь наделялся символикой плодородия, здоровья и силы и нередко главенствующей ролью среди лесных зверей. Культ его, который также был воплощением бога Велеса, сопровождался сложными обрядами, которые имели целью задобрить косолапого хозяина леса и хранителя его богатств.

Также считается, что медведя в старину именовали комом – об этом свидетельствует название любимой мишками ягоды «команика» (в северных областях это морошка, в южных – ежевика). И, возможно, пословица «Первый блин – комом» говорит как раз о том, что первое угощение следовало отдавать духу-защитнику – то есть медведю. С весенним пробуждением медведя славянские народы связывали наступление весны.

В тоже время, люди считали медведей «родственниками». Возможно, из-за того, что животное, подобно людям, может вставать на задние лапы и ходить. И характер «хозяина леса», по поверьям, весьма схож с человеческим. Медведь может быть добродушным и яростным, неуклюжим и внезапным, заботливым и готовым в любую минуту прийти на выручку более слабому. Еще славяне считали, что он способен защитить от колдовства и разных бед. Поэтому медвежья лапа была очень сильным оберегом, такой талисман хранили у себя дома.

Медведь стал неотъемлемым персонажем русского фольклора и, естественно, что у него появился и свой собственный праздник, который становится всё популярнее в регионах России, где к нему приурочено проведение всевозможных развлекательных и просветительских мероприятий.

Самым молодым видом рода является белый медведь, который отделился от бурого собрата примерно 200 тысяч лет назад. Это один из самых крупных сухопутных хищников планеты.

Самый мелкий представитель рода – малайский медведь. Его масса составляет от 30 до 60 кг, а длина – около 1,5 м. Он обитает в тропиках Юго-Восточной Азии, значительную часть жизни проводит на деревьях и питается преимущественно насекомыми. В спячку не впадает.

Бурому же медведю, чтобы основательно подготовиться к спячке, надо нарастить солидный слой подкожного сала – до 12 см. Всего же жировые запасы составляют до 40% медвежьего веса.

Медвежата рождаются у медведиц в начале зимы, но из берлоги выбегают только весной. Вес новорожденного медвежонка – примерно 350 г.

Медведь – это и широко распространенный геральдический символ. Он изображен на гербах ряда российских и европейских городов.