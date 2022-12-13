О прокладке коммуникаций к парку «Россия – моя история» рассказали специалисты

08:38, 13 декабря 2022, ПАИ

О прокладке теплотрассы к историческому парку «Россия – моя история» рассказали в Псковских теплосетях.

«Летом нас попросили оказать содействие в «переходе» проезжей части (прокладка сетей, установка лотков, монтаж тепловой камеры). На этом наше участие было закончено, - сообщается в Telegram-канале предприятия. - Прошло уже достаточное количество времени, подрядчик осуществил прокладку трассы отопления, от того места, где закончили наши коллеги, до ввода в здание. Кое-какие инженерные решения, назовём их так, вызывают вопросы и требуют доработок, на это было обращено внимание подрядной организации».

По словам специалистов, новая трасса прошла все испытания, но некоторые замечания по производству работ ещё остаются. «После того, как всё будет исправлено, трасса будет закончена и законсервирована до того момента, пока объект не будет введён в эксплуатацию. Уверены, что мы с вами ещё посетим этот объект, нужно ещё будет прессовать и принимать сам тепловой пункт, который должен быть построен», - заключили в теплосетях.