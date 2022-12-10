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Происшествия

Более 12 млн рублей за неделю отдали мошенникам псковичи

За прошедшую неделю ещё 28 жителей Псковской области стали жертвами преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий, в частности, телефонных мошенничеств. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областной прокуратуре.

Потерпевшим причинён ущерб на различные суммы (от 6 тысяч рублей до 3 млн рублей), а всего на сумму свыше 12 млн рублей.

В 15 случаях предлогом обмана потерпевших со стороны мошенников, представлявшихся сотрудниками правоохранительных органов или банков, стала информация о несанкционированном кредите, для предотвращения последствий которого введенные в заблуждение граждане переводили свои деньги на счета, указанные преступниками.

В пяти случаях граждане передали мошенникам свои средства за мнимое освобождение родственников от уголовной ответственности за дорожно-транспортные происшествия, участниками которых стали их близкие родственники.

Кроме того, преступниками для обмана использовались такие поводы, как продажа товаров, трудоустройство онлайн, обогащение от торговли на финансовом рынке, компенсация расходов, затраченных на лечение.

По данным фактам правоохранительными органами возбуждены и расследуются 26 уголовных дел.

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