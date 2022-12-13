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Общество

В Псковской области ещё 70 писем с «Ёлки желаний» ждут своего «волшебника»

В Псковской области ещё 70 писем с «Ёлки желаний» ждут своего «волшебника», рассказала на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева.

Она призвала взрослых поскорее разбирать желания, чтобы до Нового года ничего не осталось. Ольга Тимофеева отметила, что в этом году больше материальных желаний, но есть и необычные - ребята из интерната мечтают посмотреть шоу учёных собак.

Благотворительная акция «Елка желаний — 2022» стартовала в Псковской области. Шары с мечтами детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, уже размещены на сайте проекта.

По традиции шары на елке трех видов: красные символизируют простые детские мечты, синие — желания посложнее, белые — самые сложные. Срок исполнения материальных желаний (например, игрушка или вещь) установлен до 29 декабря, срок исполнения нематериальных желаний (например, встреча, поездка или посещение развлекательного центра) — до 28 февраля 2023 года.

Интересующие вопросы можно уточнить по телефону +7 (931) 901-00-82.

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