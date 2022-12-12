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Спорт

В Псковской области разыграют Кубок по лыжным гонкам

Лыжные гонки на кубок Псковской области проведут в шесть этапов. Об этом сообщается в группе «Федерация лыжных гонок Псковской области» в соцсети «ВКонтакте». 

«С января по март мы проводим кубок Псковской области по лыжным гонкам сезона 2023 года!» — говорится в сообщении. 

Всего запланировано шесть этапов. Первый пройдет в городе Невель 5 января , второй будет проводиться в Островском районе 14 января, третий - там же 21 января. Четвертый этап состоится в Печорах 28 января, а пятый - 4 марта в Великих Луках. Шестой и заключительный этапы проведут в Струго-Красненском районе 11 марта. 

«Приглашаем присоединиться всех желающих - участвуй в этапах, набирай призовые очки, получай почетное звание обладателя Кубка области - 2023!» — отметили в Федерации лыжных гонок области.

 

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