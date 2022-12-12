В Псковской области разыграют Кубок по лыжным гонкам

15:32, 13 декабря 2022, ПАИ

Лыжные гонки на кубок Псковской области проведут в шесть этапов. Об этом сообщается в группе «Федерация лыжных гонок Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

«С января по март мы проводим кубок Псковской области по лыжным гонкам сезона 2023 года!» — говорится в сообщении.

Всего запланировано шесть этапов. Первый пройдет в городе Невель 5 января , второй будет проводиться в Островском районе 14 января, третий - там же 21 января. Четвертый этап состоится в Печорах 28 января, а пятый - 4 марта в Великих Луках. Шестой и заключительный этапы проведут в Струго-Красненском районе 11 марта.

«Приглашаем присоединиться всех желающих - участвуй в этапах, набирай призовые очки, получай почетное звание обладателя Кубка области - 2023!» — отметили в Федерации лыжных гонок области.