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Общество

Роспотребнадзор призвал не пить настойку на тушке крота

Об опасности употребления спиртовых настоек на тушках мертвого крота предупредили специалисты. Сообщение на эту тему размещено в в телеграм-канале «Ваш Роспотребнадзор».

В ведомстве заметили, что употребление такого специфического напитка может нанести серьезный урон здоровью. «Нужно помнить, что кроты очень часто заражаются глистами. Это происходит при поедании насекомых. В некоторых местностях 70–80% поголовья кротов могут быть поражены этими паразитами. В мышцах кротов встречаются круглые черви — трихинеллы, видимые только под микроскопом, в кишечниках — плоские черви — трематоды. Иногда у кротов обнаруживаются и ленточные черви», – говорится в сообщении.

Среди кротов также распространены внешние паразиты — блохи и клещи, продолжили в Роспотребнадзоре. На одном зверьке встречается до 15 и более блох и до 20 - 25 клещей. Это значит, что кроты могут быть переносчиками опасных инфекций, например – туляремии, которая передается человеку. Больные ощущают головокружение, тошноту, головную боль, бессонницу, вялость или, наоборот, возбуждение. Температура повышается до 38 – 39°С. В таких случаях нужно немедленно обратиться к врачу.

«Спиртовая среда не уничтожает возбудителей зооантропонозных и глистных заболеваний. Употребление продукции, подобной кротовухе, может быть смертельно опасно или привести к инвалидизации», – предупредили в ведомстве.

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