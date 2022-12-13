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Происшествия

В Улан-Удэ осквернителей памятника ветеранам хотят искать среди школьников по ДНК

В Улан-Удэ школьников – осквернителей фотографий ветеранов ВОВ будут искать с помощью ДНК-тестов, сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

Следователи в Улан-Удэ возьмут ДНК у учеников школы, чтобы найти преступников, которые осквернили памятник в сквере Пограничников. 

Меньше месяца назад неизвестные осквернили символ воинской славы России и защитников Отечества. Хулиганы закрасили чёрной краской фотографии ветеранов Великой Отечественной. На следующий день возбудили уголовное дело, и расследование привело в рядом стоящую школу. Основание: найденная улика — фломастер, который нашли на месте преступления, а чуть позже обнаружили такие же наборы у школьников. 

Следственный отдел Железнодорожного района прислал в школу письмо с просьбой родителей дать согласие на получение ДНК детей. Согласие просят только у родителей мальчиков, потому что найденные на месте преступления ДНК принадлежат мужскому генотипу. Однако взрослые принимают эту просьбу с неохотой и в большинстве отказываются.

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