Ансамбль «Истоки» из Пыталово может завоевать «Народное признание»
На соискание общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Талант» выдвинут ансамбль «Истоки». Как отмечается в заявке, это один из самых ярких, самобытных и творческих коллективов Пыталовского района, который сохраняет и развивает народное творчество.
Фольклорная группа образовалась в 1998 году под руководством Аллы Генераловой. С 2010 года до 2019 руководил ею Михаил Алексеенко, в настоящее время – Лариса Еремейчик. Сейчас в состав «Истоков» входят семь солисток и двое солистов, аккомпаниатором является Михаил Алексеенко.
В 2009 году коллектив получил звание народного, в 2014 и 2022 году успешно его подтвердил.
Коллектив награжден многочисленными наградами. Артисты принимали участие в различных певческих праздниках, международных песенных фестивалях в Латвии, Эстонии. В 2022 году ансамбль принимал участие в областном фестивале «Соловьиная ночь», в областном фестивале-конкурсе исполнителей аутентичной песни, посвященном 100-летию Ольги Сергеевой, где занял третье место.
В 2023 году коллектив отметит 25-летие.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.