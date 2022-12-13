Ансамбль «Истоки» из Пыталово может завоевать «Народное признание»

23:31, 13 декабря 2022, ПАИ

На соискание общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Талант» выдвинут ансамбль «Истоки». Как отмечается в заявке, это один из самых ярких, самобытных и творческих коллективов Пыталовского района, который сохраняет и развивает народное творчество.

Фольклорная группа образовалась в 1998 году под руководством Аллы Генераловой. С 2010 года до 2019 руководил ею Михаил Алексеенко, в настоящее время – Лариса Еремейчик. Сейчас в состав «Истоков» входят семь солисток и двое солистов, аккомпаниатором является Михаил Алексеенко.

В 2009 году коллектив получил звание народного, в 2014 и 2022 году успешно его подтвердил.

Коллектив награжден многочисленными наградами. Артисты принимали участие в различных певческих праздниках, международных песенных фестивалях в Латвии, Эстонии. В 2022 году ансамбль принимал участие в областном фестивале «Соловьиная ночь», в областном фестивале-конкурсе исполнителей аутентичной песни, посвященном 100-летию Ольги Сергеевой, где занял третье место.

В 2023 году коллектив отметит 25-летие.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.