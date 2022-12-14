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Студенты Великолукского медицинского колледжа обучили спасателей МЧС оказанию первой помощи

Студенты Великолукского медицинского колледжа обучили спасателей МЧС десмургии. Фото с сайта колледжа

С 5 по 7 декабря волонтёрская бригада Великолукского медицинского колледжа в составе Бирицкой Полины, Ивановой Любы, Мыслиной Татьяны, Агамирзоева Вели, Давалис Ангелины, Игнатьевой Яны, Казаковой Амины и Езоповой Дарьи продолжила проведение практических занятий по обучению личного состава дежурных караулов 2-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы ГПС Главного управления МЧС России по Псковской области навыкам оказания первой помощи пострадавшим. Сюда вошла и десмургия — наука о правильном наложении повязок, сообщили в медицинском учебном заведении.

В течение недели пожарные-спасатели под контролем студентов-медиков оттачивали свои умения наложения повязок и иммобилизации конечностей. После теоретического разбора темы, подробного инструктажа по выполнению манипуляций боевой состав пожарных частей отрабатывали полученные знания о наложении повязок на разные части тела друг на друге.

Благодаря стараниям студентов личный состав дежурных караулов 2-го пожарно-спасательного отряда готов к применению тех медицинских знаний и умений, которые могут им пригодиться в деле спасения людей.

 

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