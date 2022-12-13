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Экономика

Доля нераспроданных квартир в строящемся жилье значительно выросла

Доля нераспроданных квартир в новостройках в декабре 2022 года достигла рекордных 66 % от площади строящегося жилья, подсчитала компания «INFOLine-Аналитика». По данным аналитического центра «Дом.РФ», площадь непроданных квартир в проектах, где уже идут продажи, превышает 41 млн кв. м, что на 44 % больше, чем в начале 2021 года. Об этом сообщил Telegram-канал РБК. Ещё около 25 млн кв. м строящегося жилья приходится на проекты, продажи в которых пока не открыты.

Это максимальные показатели как минимум с января 2020 года (данные с этого периода учитываются в единой информационной системе жилищного строительства). При этом, как отмечает гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров, это самый высокий показатель нераспроданных квартир за всю историю современного российского рынка жилья.

Причина — низкий спрос. Продажи обвалились в апреле, после начала спецоперации России на Украине и увеличения ключевой ставки ЦБ до рекордных 20 %. Во втором квартале снижение составило 42 % год к году, в третьем — 28 %. Если в следующем году программа льготной ипотеки будет отменена для крупных городов, то спрос не восстановится и окажется на 20 % ниже показателей этого года, считают участники рынка.

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