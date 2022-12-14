40-летний пскович украл из магазина продукты

10:27, 14 декабря 2022, ПАИ

40-летний пскович украл из магазина продукты, сообщили Псковскому агентству информации в Управлении Росгвардии по Псковской области.

13 декабря экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение о сигнале «тревога» в магазине на улице Труда.

Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали мужчину, который похитил из торгового зала продукты питания. Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.