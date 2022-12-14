Директор Псковских теплосетей станет гостем «Серебряного дождя»

12:08, 14 декабря 2022, ПАИ

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 14 декабря, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет директор муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов.

Надо ли акционировать Псковские теплосети? Какие основные задачи включает в себя стратегия развития муниципального предприятия? Что за проблемы стоят сегодня перед ним? Сколько километров труб меняют за год сотрудники теплосетей и достаточно ли этого для устойчивой работы ПТС? Реально ли синхронизировать работы коммунальщиков и дорожников? Что теплосети делают для того, чтобы повысить собираемость платы за свои услуги?

Об этом и многом другом - слушайте в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».