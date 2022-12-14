Выставка «Россия. Истоки» откроется 20 декабря в Изборске

12:25, 14 декабря 2022, ПАИ

Выставка «Россия. Истоки» откроется в Изборске 20 декабря. В рамках проекта в новом выставочном зале Государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск» впервые будет экспонироваться уникальная коллекция русского академического искусства Российской академии художеств, сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Среди экспонатов – произведения великих художников: Василия Сурикова, Павла Чистякова, Григория Мясоедова, Бориса Кустодиева, Михаила Авилова и многих других мастеров русского искусства. Работы ведущих представителей русского академизма относятся к жанру «большого исторического рода» — именно такое название носила историческая живопись в Императорской академии художеств начиная со второй половины XVIII века.

«Представленные на выставке «Россия. Истоки» произведения выдающихся русских академистов дают возможность увидеть тот сложный маршрут, по которому двигалось национальное искусство, обращаясь к вопросам отечественной истории. Русские живописцы разных времен создают ряд блестящих художественных образов исторического прошлого, что позволяет нам и сегодня, находясь среди этих работ, ощущать себя частью великой исторической памяти нашей страны», — отметили в пресс-службе.

В период работы выставки будет организован исторический лекторий и кинопоказы. Расписание мероприятий представлено на сайте музея-заповедника. Выставка будет работать ежедневно с 10:00 до 17:00. Билет можно купить по «Пушкинской карте».

Проект подготовлен при участии Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств, Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», Государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск» и Музея архитектурной художественной керамики «Керамарх».