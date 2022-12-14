10 км сетей поменяли в Пскове накануне отопительного сезона

15:42, 14 декабря 2022, ПАИ

10 км сетей поменяли в Пскове накануне отопительного сезона. Об этом в эфире программы «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» 88.3 FM рассказал директор Псковских теплосетей Игорь Максимов.

«Мы стараемся без лишнего пафоса, но совершенно спокойно профессионально делать свою работу. Вот наше ремесло такое, оно не любит, может быть, суеты, громких слов, – отметил Игорь Максимов. – Но вы заметили, два последних года летом что видно? Ремонтная программа у нас в основном летом: заканчивается отопление – мы начинаем ремонтировать. А в этом году вообще это межсезонье было только четыре месяца, не пять-семь, как это по букварю положено, а четыре. Ведь какая была жара, да? Люди ходили в шортах, в майках и вообще без оного. А представляете – сварщик в сварочном костюме, в маске? А ребята варили, и ведь никто не ушел, не бросил, не сказал, что «нет, мне типа некомфортно, я пойду-ка пережду зной». Никто не бросил свое рабочее место. Поэтому я коллективу благодарен. Поэтому сделали такой большой объем работ».

За четыре месяца работ сотрудники ПТС поменяли в городе 10 км сетей. «Это сети горячего водоснабжения и сети отопления. Это очень много. Хотя по букварю, как я все говорю, в среднем в год должно меняться 3 % сетей, чтобы поддержать нормальный ресурс. Считайте, у нас 540 км сетей мы обслуживаем, в год мы должны менять 18. Мы 10 поменяли и считаем это большим достижением. Почему? Потому что город, во-первых, маленький, компактный. Если эти 18 делать, тут по городу и так ни проехать ни пройти летом: все же начинают копать, дороги делать. Мы это сделали (10, правда) и считаем, что это очень большой объем», – пояснил руководитель ПТС.

Он считает, что сейчас Псков «может спать спокойно: критического ничего нет», имея в виду состояние сетей.

«Мы со всеми делами разберемся, – пообещал гость студии. – А летом мы меняем самые плохие участки. У нас есть статистика, мы понимаем, где это: где уже наработка отказов дошла до критического состояния, кровь из носу, но этот участок надо поменять. И мы таких где-то 32 участка поменяли только в этом году, не считая ремонтов в котельных, котлов. У нас же 92 центральных тепловых пункта – это тоже серьезные инженерные сооружения, где приготовляется, собственно, горячая вода, теплоноситель доходит до ЦТП. И вообще, что такое теплосети псковские? Это чайник, в котором находится 12 тыс. тонн воды, и вся задача – этот чайник нагреть до определенной температуры и гонять эту воду по сетям с определенной скоростью, с определенным гидравлическим режимом».