Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

96% псковичей исправно платят за отопление

96% потребителей Псковских теплосетей исправно платят за услуги предприятия. Об этом в эфире программы «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» 88.3 FM сообщил директор ПТС Игорь Максимов.

«Мы сделали всё, чтобы упростить процесс передачи данных и оплаты за полученное тепло, - сказал гость студии. - Вот поверьте, все возможные новации, которые существуют в Российской Федерации, мы применили реально в жизни: и с телефона можно передать, позвонить, через СМС, робота, человека. Про все способы можно узнать на нашем сайте».

По словам Игоря Максимова, псковичи особенно в этом году дисициплинированно платят за услуги теплосетей. «В этом я вижу оценку нашего труда, - отметил он. - Может быть, нестандартно, но мы хотим людей побудить нормально, по-человечески к нам относиться, потому что я объяснил: если заплатили – тысяча человек в семью принесли зарплату. По-человечески относиться посредством рассказа людям, чем мы занимаемся, что мы не черти рогатые, зарываем деньги в землю, а занимаемся конкретной работой – устранением аварий, строительством новых сетей, модернизацией оборудования».

Последние три года процент собираемости платежей в Пскове растет. «Я это связываю с тем, что мы стали более правильно, открыто вести себя с потребителями. Да мало того, почти 95 % на сегодня всех потребителей, частных лиц в городе имеют с нами прямые договоры. Большая, титаническая работа – вырвать из управляющих компаний оплату за тепло и горячую воду непосредственно предприятию, но мы ее сделали», - подытожил директор ПТС.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 декабря 2022

На лошадях доставляют продукты жителям великолукских деревень

15 декабря 2022

Дни Гдовского района проходят в ТИЦ Псковской области
15 декабря 2022

Организаторы детских праздников претендуют на «Народное признание»
15 декабря 2022

«Медиацентр 60» получил награду от Центра «Мой бизнес»
15 декабря 2022

Ветврач из Великих Лук стала кандидатом на премию «Народное признание»
15 декабря 2022

Псковский губернатор призвал исключить попадание в «красную» зону по нацпроектам
15 декабря 2022

Жителей частного сектора Пскова предупреждают об отключении воды
15 декабря 2022

До -14 градусов ожидается в Псковской области 15 декабря

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...