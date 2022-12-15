96% псковичей исправно платят за отопление

10:26, 15 декабря 2022, ПАИ

96% потребителей Псковских теплосетей исправно платят за услуги предприятия. Об этом в эфире программы «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» 88.3 FM сообщил директор ПТС Игорь Максимов.

«Мы сделали всё, чтобы упростить процесс передачи данных и оплаты за полученное тепло, - сказал гость студии. - Вот поверьте, все возможные новации, которые существуют в Российской Федерации, мы применили реально в жизни: и с телефона можно передать, позвонить, через СМС, робота, человека. Про все способы можно узнать на нашем сайте».

По словам Игоря Максимова, псковичи особенно в этом году дисициплинированно платят за услуги теплосетей. «В этом я вижу оценку нашего труда, - отметил он. - Может быть, нестандартно, но мы хотим людей побудить нормально, по-человечески к нам относиться, потому что я объяснил: если заплатили – тысяча человек в семью принесли зарплату. По-человечески относиться посредством рассказа людям, чем мы занимаемся, что мы не черти рогатые, зарываем деньги в землю, а занимаемся конкретной работой – устранением аварий, строительством новых сетей, модернизацией оборудования».

Последние три года процент собираемости платежей в Пскове растет. «Я это связываю с тем, что мы стали более правильно, открыто вести себя с потребителями. Да мало того, почти 95 % на сегодня всех потребителей, частных лиц в городе имеют с нами прямые договоры. Большая, титаническая работа – вырвать из управляющих компаний оплату за тепло и горячую воду непосредственно предприятию, но мы ее сделали», - подытожил директор ПТС.