В Псковской области онкологу на удаленке готовы платить до 100 тысяч рублей

13:50, 14 декабря 2022, ПАИ

Врачу-онкологу в Псковской области предлагают удалённый формат работы и зарплату до 100 000 рублей. Будущий специалист должен будет отбирать пациентов по предоставленным критериям, беседовать с ними о возможности участвовать в клиническом исследовании, сообщает hh.ru.

Среди условий: возможность работать удалённо, гонорар выплачивается за каждого включенного в исследование пациента, а также возможность в будущем принять участие в клинических исследованиях в роли исследователя.

Отметим, что спрос на представителей медицинской сферы в Псковской области за год вырос на 45%. Средняя предлагаемая зарплата в области в сфере медицины составляет 52 000 рублей, что почти в два раза меньше, чем работодатели обычно предлагают в подобных вакансиях.

В Псковской области в декабре открыто всего 12 вакансий в медицинской сфере, в которых предлагается доход от 100 тысяч рублей и выше.