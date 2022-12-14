Антон Сергеев: С молодежью надо общаться на ее языке

17:18, 14 декабря 2022, ПАИ

О важности патриотического воспитания российской молодежи заявил советник губернатора Псковской области Антон Сергеев в эфире программы «Эксклюзив» на радиостанции «Luki.FM».

По его словам, в первую очередь, необходимо разговаривать с молодежью на ее языке. «Это важно и для молодежи, и для взрослого поколения. Молодежь таким образом охотнее будет идти на контакт, а взрослые смогут почувствовать себя более современными», - считает гость студии.

Продолжая тему патриотического воспитания, он отметил, что поднятие государственного флага на школьных линейках - это хорошая идея, которая появилась еще в советское время. «В Америке традиция поднятия флага в школах существует уже давно, они содрали это с Советского Союза и считают это правильным. Таким образом они взращивают патриотизм. Это наша традиция, которую они используют», – заключил советник губернатора.