Песни и мелодии из фильмов прозвучат в псковской филармонии 14 января

16:42, 14 декабря 2022, ПАИ

Песни и мелодии из фильмов можно услышать в БКЗ Псковской областной филармонии 14 января, сообщили Псковскому агентству информации в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Ансамбль русской музыки «Псков» и солисты Александр Либ, Наталья Александрова и Елена Федина исполнят хиты из советских фильмов «Земля Санникова», «Девчата», «Женитьба Бальзаминова», «Не может быть», «Верные друзья», «Карнавальная ночь», «Любовь и голуби», «Кубанские казаки», «Тени исчезают в полдень», «Простая история», «Джентльмены удачи».

Слушателей ждет не только обновленное звучание привычных мелодий, но и композиции из малоизвестных зарубежных фильмов XX века.

Билеты можно приобрести здесь.