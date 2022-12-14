Покинувшим Россию гражданам могут запретить работать на удалёнке

19:22, 14 декабря 2022, ПАИ

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Отдельной категории россиян могут запретить работать в дистанционном формате. Соответствующий законопроект внесут в Госдуму в ближайшее время.

Речь идёт о гражданах, покинувших Россию, пишет РИА ФАН со ссылкой на депутата Госдумы Андрея Клишаса. Новый законопроект предусматривает введение ограничений на удалённую работу для тех, кто уехал за границу, но продолжает работать в российских компаниях и получать зарплату.

Автором инициативы стал сенатор и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Предполагается, что законопроект затронет работников наиболее чувствительных сфер — транспортной безопасности и госсектора.

Напомним, Андрей Клишас стал автором трёх нашумевших законопроектов о регулировании интернета: об оскорблении власти, фейковых новостях и суверенном Рунете.