Карту скидок получат члены профсоюзов в Псковской области

19:56, 14 декабря 2022, ПАИ

Дисконтную карту члена профсоюза презентовали сегодня, 14 декабря, в Псковском облсовпрофе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе профобъединения.

Дисконтная карта члена профсоюза, или «Профсоюзный дисконт», — это универсальная карта, предоставляющая эксклюзивные скидки. Проект направлен на экономию ежедневных расходов членов профсоюзов и на популяризацию профсоюзного движения.

Планируется, что эксклюзивные скидки членам профсоюзов будут предоставлять сотни магазинов и организаций сферы услуг Псковской области. Уже достигнуты договорённости с десятком федеральных партнёров. «Профсоюзный дисконт» будет доступен для членов профсоюзов с первого квартала 2023 года.