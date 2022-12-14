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Общество

Карту скидок получат члены профсоюзов в Псковской области

Это универсальная карта, предоставляющая эксклюзивные скидки. Фото: облсовпроф

Дисконтную карту члена профсоюза презентовали сегодня, 14 декабря, в Псковском облсовпрофе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе профобъединения. 

Дисконтная карта члена профсоюза, или «Профсоюзный дисконт», — это универсальная карта, предоставляющая эксклюзивные скидки. Проект направлен на экономию ежедневных расходов членов профсоюзов и на популяризацию профсоюзного движения. 

Планируется, что эксклюзивные скидки членам профсоюзов будут предоставлять сотни магазинов и организаций сферы услуг Псковской области. Уже достигнуты договорённости с десятком федеральных партнёров. «Профсоюзный дисконт» будет доступен для членов профсоюзов с первого квартала 2023 года. 

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