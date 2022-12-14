Производитель элитной воды стал претендентом на звание «Бизнесмен года»
Руководитель ООО «Водаком» Андрей Петров стал претендентом на звание «Бизнесмен года», которое будет присуждаться в рамках общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022».
Компания «Водаком» работает уже 10 лет. Предприятие производит элитную воду, которая разливается в стеклянную тару. Вода поставляется в том числе для мероприятий Росконгресса, а в 2022 году появилась в продаже в Москве в магазине известного повара и ресторатора Константина Ивлева.
Благодаря запуску новой производственной линии стоимостью 9 млн рублей в 2022 году компании удалось увеличить объём производства и продаж на 33 % — до 140 млн рублей.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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