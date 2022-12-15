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Общество

День памяти журналистов, погибших при исполнении обязанностей, отмечается сегодня

День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, — памятная дата, которая отмечается в России 15 декабря, начиная с 1991 года, по инициативе Союза журналистов России, чтобы напомнить, какой вклад в развитие общества вносят журналисты, профессия которых была и остается одной из самых опасных.

В этот день вспоминают журналистов, погибших при исполнении профессионального и человеческого долга. Родственники, друзья и коллеги чтят память талантливых репортеров, фотографов, телеоператоров, погибших как в военное время в горячих точках, так и в мирное время в борьбе за честную и оперативную информацию.

В России, по словам представителей Российского союза журналистов, ежегодно при различных обстоятельствах погибает от 10 до 20 репортеров.

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