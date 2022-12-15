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Общество

Сотрудники псковского УФСИН приняли участие в акции «Стань Дедом Морозом»

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН РФ по Псковской области

Сотрудники псковского УФСИН передали подарки подопечным регионального отделения детского фонда и детям с ограниченными возможностями здоровья. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках акции «Стань Дедом Морозом» сотрудники ведомства собрали детям сладкие подарки, игрушки и предметы личного пользования. Они поздравили ребят с Новым годом и пожелали им здоровья, оптимизма и отличного настроения.

«За добрые дела и помощь подрастающему поколению, столкнувшемуся с непростыми жизненными обстоятельствами, руководители отделений Российского детского фонда и Всероссийского общества инвалидов выразили благодарность представителям УФСИН и надежду на дальнейшее взаимодействие», – отметили в пресс-службе управления.

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