Сотрудники псковского УФСИН приняли участие в акции «Стань Дедом Морозом»

09:34, 15 декабря 2022, ПАИ

Сотрудники псковского УФСИН передали подарки подопечным регионального отделения детского фонда и детям с ограниченными возможностями здоровья. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках акции «Стань Дедом Морозом» сотрудники ведомства собрали детям сладкие подарки, игрушки и предметы личного пользования. Они поздравили ребят с Новым годом и пожелали им здоровья, оптимизма и отличного настроения.

«За добрые дела и помощь подрастающему поколению, столкнувшемуся с непростыми жизненными обстоятельствами, руководители отделений Российского детского фонда и Всероссийского общества инвалидов выразили благодарность представителям УФСИН и надежду на дальнейшее взаимодействие», – отметили в пресс-службе управления.