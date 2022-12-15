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Экономика

Власти начали разработку перечня товаров первой необходимости

Фото: Андрей Степанов, ПАИ

Минпромторг занялся разработкой списка непродовольственных товаров первой необходимости. Его формируют по поручению вице-премьера Дениса Мантурова, пишет газета «Известия».

Впервые попытка создания такого списка была предпринята в 2020 году — он был актуален во время пандемии, и тогда в него включили 23 наименования: свечи, спички, средства гигиены и зоотовары. Теперь в правительстве работают над более долговечным перечнем. В Минпромторге пояснили, что такой список товаров необходим для распределения поддержки между отечественными производителями.

При этом в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) считают, что перечень может быть полезным и для стабильного ценообразования на розничном рынке. Сейчас служба разрабатывает постановление правительства, которое позволит регионам заключать добровольные соглашения с торговыми сетями и фиксировать их наценки на социально значимые товары.

В пояснительной записке к документу правительства специалисты ФАС отметили: сейчас государство может контролировать стоимость лишь базового набора продуктов. Но если в законодательстве появится аналогичный перечень для непродовольственных товаров первой необходимости, то наценку можно будет снижать и на них. Эксперты не исключают, что такие договоры с ретейлерами могут нанести вред конкуренции на рынке.

 

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