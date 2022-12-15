Пропавшего более трех лет назад мужчину ищут в Великих Луках

12:13, 15 декабря 2022, ПАИ

Продолжается розыск пропавшего 46-летнего жителя Великих Лук Андрея Фёдорова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По имеющимся данным, 22 марта 2019 года он ушёл из дома на улице Радищева и до настоящего времени отсутствует по месту жительства.

Мужчина был одет в чёрную куртку с красными манжетами, вязаную шапку и спортивные штаны чёрного цвета, сапоги (низ - резиновый, верх - матерчатый).

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Андрея Фёдорова, просят позвонить по телефонам: (811-53) 5-27-94, 8-906-223-11-28 или 02.