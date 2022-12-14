Заседание Госсовета состоится на следующей неделе

12:46, 15 декабря 2022, ПАИ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал проведение «большого» Госсовета на предстоящей неделе.

«Будет большой Госсовет на следующей неделе», - сказал представитель Кремля журналистам, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что традиционно большой пресс-конференции главы государства в конце декабря не будет. Пока не запланировано и послание Федеральному Собранию.