Заседание Госсовета состоится на следующей неделе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал проведение «большого» Госсовета на предстоящей неделе.
«Будет большой Госсовет на следующей неделе», - сказал представитель Кремля журналистам, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что традиционно большой пресс-конференции главы государства в конце декабря не будет. Пока не запланировано и послание Федеральному Собранию.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
12 декабря 2022
Псковская область вошла в топ-10 рейтинга региональных общественных палат за 2022 год
12 декабря 2022
Михаил Ведерников: Областное правительство уходит от политики «пожарной команды» и «команды Деда Мороза»
12 декабря 2022
Дмитрий Песков сообщил, что в уходящем году большой пресс-конференции президента РФ не будет