Стали известны победители конкурса студенческих проектов «Агролидеры России»

16:09, 15 декабря 2022, ПАИ

Победителей конкурса студенческих проектов «Агролидеры России» назвал Россельхозбанк. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Более 2 500 студентов аграрных вузов и колледжей со всей страны участвовали в первом проекте «Агролидеры России» Россельхозбанка. После консультаций с отраслевыми менторами участники представили решения для повышения эффективности сельского хозяйства. Авторы 50 лучших проектов войдут в «золотой» кадровый резерв агросектора, а десять победителей получат приглашения на стажировку в крупнейших компаниях агропромышленного комплекса.

Отмечается, что проект «Агролидеры России» реализовали впервые, и он сразу привлек повышенное внимание студентов: в нем приняли участие 2 536 учащихся из 71 специализированного учебного заведения страны.

Проект состоял из трех частей: лекций менторов в образовательной части, прямых эфиров с менторами. Партнерами проекта выступили крупнейшие агропредприятия страны и специализированные учебные заведения.

Победителями стали:

Маргарита Белова (Кубанский государственный аграрный университет) с проектом, направленным на повышение урожайности подсолнечника;

Евгения Горожанина и Евгения Кадыкова (Рязанский агротехнологический университет), проект по ускоренному восстановлению лесов;

Ксения Ивкина (Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия), проект по разработке линейки биотехнических суперфудов для спортивных лошадей;

Юлия Ромашова (Калининградский филиал Санкт-Петербургского государственного аграрного университета) с проектом об аквапонике;

Антон Руссу (Белгородский государственный аграрный университет имени В. Я. Горина), проект об актуализации коноплеводства;

Эльвира Степанова (Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт, филиал Донского государственного аграрного университета) с проектом об экономико-математической модели для повышения эффективности сельхозпроизводства;

Полина Токарь (Белгородский государственный аграрный университет имени В. Я. Горина) с проектом о пробиотических препаратах;

Анастасия Толстова (Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н. И. Вавилова) с проектом о производстве экоклубники;

Рифнур Хабибуллин (Казанский государственный аграрный университет) с проектом о комбинированном зерноочистителе;

Артем Чекалин (Ульяновский государственный аграрный университет) с проектом об увеличении срока годности сырья.

В открытом голосовании победил Максим Жерновой (Белгородский государственный аграрный университет имени В. Я. Горина) с проектом о повышении сохранности и качества корма.

«Именно за этими ребятами будущее, именно им предстоит развивать отрасль и получать новые знания в ходе стажировок на ведущих агропредприятиях. От сегодняшней подготовки квалифицированных кадров будет зависеть завтрашний успех ключевой для российской экономики отрасли АПК. Сегодня мы определили не только агролидеров России, но и, возможно, тех людей, которые будут решать глобальные задачи в ближайшие десятилетия», – отметила директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка и один из менторов проекта Елена Батурова.