Задача для робота и викторина с призами: день открытых дверей пройдёт в ПсковГУ

16:15, 15 декабря 2022, ПАИ

День открытых дверей пройдет в главном корпусе ПсковГУ 17 декабря в 12:00, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

Будущие абитуриенты примут участие в квизах, проработают коммуникативные навыки, познакомятся ближе с точными науками, развеют мифы о психологии, посетят интерактивную площадку по робототехнике. Здесь школьников ждет интересная викторина и совместное программирование робота для решения «новогодней» задачи на виртуальном симуляторе.

Кроме того, на площадке «Пространство точных наук» ребятам докажут, что математика, физика и информатика – это не скучно. Еще старшеклассники примут участие в шуточном квизе с вопросами по точным наукам и логическими задачами. Также для будущих абитуриентов пройдет математическая зарядка.

Регистрация проходит здесь.