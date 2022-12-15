Расписание ЕГЭ на 2023 год опубликовало Минпросвещения

17:32, 15 декабря 2022, ПАИ

В России утвердили расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2023 год. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Основной этап сдачи выпускного экзамена пройдет с 26 мая по 20 июня. Первым предстоит пройти экзамен по географии, литературе и химии, 29 мая выпускники будут сдавать ЕГЭ по русскому языку.

Экзамены по профильной и базовой математике будут сдаваться 1 июня, история и физика — 5 июня.

8 июня школьники будут сдавать обществознание, а 13 июня — биологию и письменную часть по иностранному языку. Вторая, устная, часть пройдет 16 и 17 июня. ЕГЭ завершится экзаменом по информатике — он пройдет 19 и 20 июня.