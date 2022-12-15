Анастасия Иванова: Уходящий год сплотил большую часть жителей страны

17:36, 15 декабря 2022, ПАИ

Про основные итоги года и признаки консолидации в Псковской области рассказала директор Центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова.

«Сложности, трудные времена в обществе всегда были определённым толчком общества к объединению и желанию решать проблемы совместно. Безусловно, уходящий год в какой-то степени сплотил большую часть жителей нашей страны, нашего региона, которых объединяют общие ценности, любовь к своему народу, гордость и любовь к своей стране», - сказала Анастасия Иванова.

Она отметила, что на примере Псковского региона видно, что не только взрослое население, но и молодежь готова тратить свое время и свои ресурсы на помощь семьям мобилизованных и самим военнослужащим. Также они готовы помогать и поддерживать не только финансово, но и эмоционально всех беженцев, которые приезжают в Псковскую область.

«Как мне кажется, одна из важных тем, которую нужно развивать для дальнейшего сплочения людей, - это наши семейные ценности, наши традиции, наша культура, которая сегодня, безусловно, имеет вес во всём мире. Вокруг этих тем необходимо объединять молодёжь, экспертов. Это то, что является нашим, то, что требует более глубокого внедрения в нашу жизнь», - подчеркнула Анастасия Иванова.