Стало известно о планах Михаила Ведерникова баллотироваться на второй губернаторский срок

20:49, 15 декабря 2022, ПАИ

О планах на второй губернаторский срок сообщил глава Псковской области Михаил Ведерников во время прямой линии на телеканале «Россия 24».

«Безусловно, если президент поддержит и жители Псковской области окажут доверие, то буду баллотироваться», — сказал Михаил Ведерников.

Он также отметил, что многое получилось сделать, но ещё больше хочется сделать. «И я надеюсь, что у нашей команды такая возможность будет и жители области не пожалеют», — подытожил глава региона.