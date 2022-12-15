Стало известно о планах Михаила Ведерникова баллотироваться на второй губернаторский срок
О планах на второй губернаторский срок сообщил глава Псковской области Михаил Ведерников во время прямой линии на телеканале «Россия 24».
«Безусловно, если президент поддержит и жители Псковской области окажут доверие, то буду баллотироваться», — сказал Михаил Ведерников.
Он также отметил, что многое получилось сделать, но ещё больше хочется сделать. «И я надеюсь, что у нашей команды такая возможность будет и жители области не пожалеют», — подытожил глава региона.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
15 декабря 2022
Стало известно о планах Михаила Ведерникова баллотироваться на второй губернаторский срок
15 декабря 2022
Жительница Великих Лук пожаловалась на скользкость покрытий в новых подземных переходах