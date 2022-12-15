Вопрос о создании ТОС задали в Порховском районе на прямой линии с псковским губернатором

21:14, 15 декабря 2022, ПАИ

Галина Шацкая из Порховского района на прямой линии задала губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову вопрос о создании ТОС.

«Бельское Устье на связи. Совсем недавно в нашей деревне установили вышку мобильной связи. Теперь мы можем и звонить, и пользоваться интернетом. Спасибо не только от меня, но и от моих односельчан. Но у меня вопрос про создание ТОС. Мы много об этом слышали. Им оказывается поддержка в реализации различных планов. Хочется сделать что-то полезное для нашей деревни. У нас есть активные жители. С чего начать создание территориального общественного самоуправления?» — спросила Галина Шацкая.

«Я хочу поблагодарить вас за активность. Мы горячо поддерживаем создание новых ТОС. В следующем году на работу ТОС будет направлено не менее 50 миллионов рублей — достаточно серьёзная сумма. Кроме того, мы приняли решение увеличить сумму максимального размера гранта до полумиллиона рублей.

ТОС можно создать в границах двора, это может быть дом, небольшой населённый пункт. Его нужно зарегистрировать в органах местного самоуправления. И не надо ждать год, как с общественными организациями. Пишите заявки сейчас. Не ждите. Очень приятно, когда приезжаешь — а люди с горящими глазами рассказывают о своих достигнутых целях», — рекомендовал губернатор.