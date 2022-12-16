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Общество

Депутат Ольга Фёдорова привезла в Псковскую инфекционную больницу детские подарки

Детям в стационаре привезли подарки. Фото: Псковская областная инфекционная больница

Сегодня, 15 декабря, Псковскую областную инфекционную клиническую больницу посетила Ольга Фёдорова, депутат Псковской городской Думы, директор лицея экономики и основ предпринимательства № 10. Об этом в своих соцсетях рассказала главврач больницы Анастасия Повторейко.

Ольга Александровна в преддверии Нового года порадовала маленьких пациентов подарками, собранными учениками лицея № 10 и их родителями в ходе участия в акции «Коробка храбрости». Подарки помогут детям интересно время, пока они находятся в стационаре.

«Благодарю Ольгу Фёдорову и всех, кто не остался равнодушным и принял участие в ежегодной доброй акции «Коробка храбрости». Собранные игрушки и канцелярские принадлежности принесут детям радость и улыбку, помогут поскорее забыть о болезни и скрасят часы, проведённые в больничных палатах. Огромное всем спасибо!» — написала главврач.

Ранее ПАИ писало, что в акции «Коробка храбрости» приняли участие члены партии «Единая Россия».

«Коробка храбрости» — это социальный проект, помогающий детям адаптироваться к непростым условиям стационара. В ней хранятся небольшие подарки, помогающие осушить детские слёзы: это призы за смелость. И поэтому эта коробка так и называется: «Коробка храбрости».
 

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