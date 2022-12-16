Меньше говорить старались на Руси 16 декабря
Память преподобного Иоанна Молчальника чтут православные люди 16 декабря, пишет calend.ru.
После смерти родителей юноша раздал часть своего наследства бедным, остальное пожертвовал на постройку храмов и удалился в монастырь, где прожил 10 лет, пока его не назначили епископом Колонийской церкви.
Однако вскоре Иоанн, угнетаемый вмешательством правительства в духовные дела, оставил свой пост и отплыл в Иерусалим, где стал простым послушником в лавре преподобного Саввы. Там он принял обет молчания, а позже, желая полнейшего уединения, покинул обитель и поселился в пустыне.
В течение девяти лет он прожил в одиночестве, питаясь травами. Впоследствии игумен Савва все же уговорил Иоанна вернуться в обитель. В лавре преподобный провел 66 лет, исцеляя людей силой своей молитвы.
На Руси на Ивана (Иоанна) Молчальника полагалось как можно меньше говорить и даже писать. Вообще слова без лишней необходимости в этот день старались не употреблять. Считалось, что тот, кто на Ивана весь день промолчит, тот весь год красноречив будет.
С утра желательно было тихо постоять перед иконой Иоанна Молчальника, помолиться «про себя», осмыслить свои поступки и помыслы.
Люди верили, что молчание в этот день не только избавит от невзгод, но и привлечет к человеку удачу. «Иван молчит, добрая молва дело растит», – говорили люди. Некоторые добавляли, что нечистая сила в этот день может утащить голос.
Охотники в этот день выходили в лес, чтобы определить, сколько продлится спокойное время. Определяли они это по тому, как высоко на ветках белка прячет грибные запасы.