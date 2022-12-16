Марс сфотографировал пскович на мобильный телефон

08:10, 16 декабря 2022, ПАИ

Марс сфотографировал пскович на мобильный телефон. Снимок он разместил 16 декабря на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня в морозной дымке около полуночи показались Марс (самый яркий), Плеяды и Орион. Фото на смартфон», — написал астроном-любитель.

Он также добавил, что фотографию ему удалось сделать в деревне Заровенье Псковского района.

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы. Начиная с 1962 года непосредственным исследованием Марса с помощью АМС занимались в СССР (программы «Марс», «Фобос»), США, Европейском космическом агентстве, Индии и Китае. На сегодняшний день Марс — наиболее подробно изученная планета Солнечной системы после Земли.