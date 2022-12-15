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Происшествия

Житель Острова получил штраф за покупку гашишного масла

Житель Острова получил штраф за покупку и хранение гашишного масла, сообщили Псковскому агентству информации в Псковской транспортной прокуратуре.

В сентябре мужчина заказал в интернете наркотическое средство, а затем забрал закладку с ним в Пскове. Здесь его задержали сотрудники ОКОН Псковского ЛО МВД России на транспорте. При личном досмотре у островича изъяли один грамм гашишного масла.

Суд с учетом признания подсудимым вины и раскаяния в содеянном назначил ему наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

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