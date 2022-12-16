Роль Конституции обсудили на конференции в Пскове

10:01, 16 декабря 2022, ПАИ

В псковском филиале Академии ФСИН России состоялась межвузовская научно-теоретическая конференция «Роль Конституции в государственно-правовом строительстве». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

В научном мероприятии приняли участие курсанты и студенты псковского филиала академии, магистранты и студенты Псковского государственного университета, Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации им. Главного маршала авиации А. А. Новикова, Псковского агротехнического колледжа.

Собравшихся приветствовала заместитель начальника псковского филиала академии по учебной и научной работе Ольга Михайлова, которая отметила, что изучение основ конституционного строя является неотъемлемой частью образования для каждого гражданина страны.

Руководитель регионального центра Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина Мария Польская презентовала электронную коллекцию Президентской библиотеки «Конституция – основной закон». Работа конференции проходила по семи секциям: «История становления конституционализма в России», «Актуальные вопросы конституционного права в современном обществе», «Отечественный и зарубежный опыт обеспечения, защиты и восстановления конституционных прав и свобод человека», «Роль конституционно-правовых норм в обеспечении прав и свобод человека», «Обеспечение прав и законных интересов граждан в ходе исполнения уголовных наказаний», «Правовое регулирование исполнения уголовных наказаний» и «Актуальные вопросы правового обеспечения исполнения наказаний в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации».