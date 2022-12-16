Газопровод длиной почти 2 км построили в пыталовском поселке

10:43, 16 декабря 2022, ПАИ

«Газпром газораспределение Псков» завершил строительство внутрипоселкового газопровода протяженностью 1,7 км для газификации поселка Белорусский Пыталовского района. Для обеспечения газоснабжения потребителей установлен пункт редуцирования газа, сообщили в пресс-службе компании.

Новые газовые сети создают возможность для подключения 460 домовладений и квартир.

«Теперь возможность подключить домовладения к газу в рамках догазификации появилась и у жителей поселка Белорусский. В рамках заключенных договоров мы уже построили газовые сети до границ 11 земельных участков. Прием заявок и договорная кампания продолжаются», - отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников.