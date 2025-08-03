В России предложили перенести длинные выходные с зимы на майские праздники

22:30, 03 августа 2025, ПАИ

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой сделать длинные выходные в мае более приоритетными, чем в зимний период. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению Сергея Миронова, майские выходные гораздо более уместны, поскольку именно в это время начинается дачный сезон и период отпусков.

«Считаю, что длинные выходные в мае были бы более уместны, чем зимой, потому что в мае уже начинается дачный сезон, сезон отпусков, и эти три-четыре рабочих дня, которые «разбивают» праздники, можно было бы компенсировать за счёт зимних каникул», – отметил Миронов.

Помимо этого, депутат напомнил о ранее внесённой инициативе «Справедливой России – За правду» сделать 1 сентября, День знаний, выходным днём для родителей школьников. Такая мера позволила бы им спокойно участвовать в праздничных мероприятиях вместе с детьми. Несмотря на то что законопроект был отклонён думским большинством в прошлом году, партия намерена вновь настаивать на его рассмотрении, чтобы закрепить это право в Трудовом кодексе.

Миронов также отметил, что некоторые работодатели уже идут навстречу сотрудникам, предоставляя дополнительные отгулы в эти дни, однако закрепление права на законном уровне позволит узаконить такую практику для всех родителей.

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