Более 1600 домов построили в Псковской области в этом году

11:47, 16 декабря 2022, ПАИ

С января по ноябрь в Псковской области построено и введено в эксплуатацию 1 664 жилых дома общей площадью 325,6 тыс. кв. метров (на 6% больше, чем за соответствующий период предыдущего года). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковстате.

Из общего числа возведено 19 многоквартирных домов общей площадью 112,8 тыс. кв. метров. Население построило 1 645 домов общей площадью 212,8 тыс. кв. метров (65,4% от общего объема жилья, введенного в январе – ноябре 2022 года), из них на участках для ведения садоводства – 273 дома площадью 25,5 тыс. кв. метров. В сельской местности возведено 1 239 домов общей площадью 195,6 тыс. кв. метров. Всего в январе – ноябре 2022 года построено 3 932 новые квартиры.

Объемы жилищного строительства превысили уровень соответствующего периода предыдущего года в шести муниципальных районах, а также в Пскове и Великих Луках.