Об истории доходных домов в Пскове расскажут на лекции 18 ноября

17:33, 08 ноября 2026, ПАИ

Лекцию «Доходные дома в Пскове XIX–XX веков» проведут в Пскове 18 ноября в рамках проекта «Народный университет». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Мероприятие состоится в историко‑краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва в среду, 18 ноября. Начало в 18:00.

Слушатели узнают об истории псковских купцов, дворян и промышленников, а также о технических решениях, применявшихся в доходных домах: о лифтах, водопроводе и паровом отоплении. В ходе лекции разберут особенности быта на «барских» этажах, в подвалах и мансардах, а также обсудят сохранность архитектурных объектов и их современное использование.

Лекцию прочитает кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории ПсковГУ Людмила Алиева.

Вход на мероприятие бесплатный, количество мест ограничено. Для участия необходима предварительная запись по телефону (+7 8112) 33‑11‑23.