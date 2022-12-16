В России предлагают разрешить использование пиратских программ

11:35, 16 декабря 2022, ПАИ

Институт развития предпринимательства и экономики обратился в Минцифры с просьбой разрешить бизнесу в РФ использовать программное обеспечение (ПО), на которое закончилась лицензия. Речь идет о создании законопроекта, который ввел бы в стране мораторий на уголовную и административную ответственность для тех, кому зарубежные разработчики отказались продлевать лицензии, сообщает газета «Известия».

В обращении подчеркнуто: промышленность и ретейл не могут работать без IТ-решений. К примеру, операционных систем, офисных продуктов, IТ-сред для разработки.

«Стабильная работа программного обеспечения становится фактором продовольственной безопасности», — отметили авторы письма.

Зарубежные поставщики отказывают российским компаниям и не продлевают лицензии, говорится в письме института. Более того, иностранные партнеры прекратили обслуживать программные продукты. Например, ретейлеры стремятся перейти на отечественные решения, в том числе разрабатывают свои продукты. Но такая адаптация требует времени, заметили авторы письма.

По данным Йельской школы менеджмента, в этом году российский рынок покинули 64 компании — разработчики ПО, в том числе Adobe, Atlassian (Jira), Autodesk, Avast, Coursera. Кроме того, приостановили деятельность около 118 таких организаций, еще 26 сократили операционную деятельность, продолжили работу всего 19.

Ранее сообщалось, что Минцифры предложили отменить ответственность за использование нелицензированных продуктов, принадлежащих странам, которые ввели санкции против России. Эта информация позже была опровергнута.