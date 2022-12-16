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Общество

РЖД заменят бумажные билеты в кассах на чеки

Вместо бумажных бежевых бланков РЖД будут выдавать билеты на чековой ленте на поезда дальнего следования почти во всех своих кассах в России, сообщили в пресс-службе компании. 

Компания больше десяти лет продает билеты онлайн – на сайте и через приложение. Большинство пассажиров стали выбирать именно этот вариант, но часть путешественников по-прежнему приобретают билеты в кассах на вокзалах. Раньше билет, который выдавал кассир, представлял собой прямоугольный бежевый бланк с информацией о поезде, пассажире и так далее. Теперь он выглядит, как чек из магазина. Продажей билетов на поезда дальнего следования в кассах почти на всех вокзалах России занимается дочерняя компания РЖД, «Федеральная пассажирская компания».

«Все кассы ФПК при оформлении проездных документов выдают билеты, распечатанные на специальной чековой термоленте с реквизитами поездки», - сообщили в пресс-службе РЖД, передает РИА Новости.

По словам одного из кассиров столичных вокзалов, РЖД с пандемии начали переходить на такой формат. Кассир при продаже билета отметил, что пассажир может использовать этот чек-билет и для строгой отчетности. Представитель РЖД пояснил, что небольшие станции обслуживаются пригородными кассами, у которых другое оборудование, поэтому по-прежнему выдаются, как и раньше, бежевые бланки билетов.

Билет на чековой термоленте пассажиру уже не надо показывать проводнику, чтобы сесть в поезд «ФКП», это произошло после внедрения отечественной цифровой системы идентификации пассажиров. Надо лишь предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, пояснили в компании.

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