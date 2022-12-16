В Росреестре объяснили, как не попасть на сайты-двойники при заказе выписки из ЕГРН

13:23, 16 декабря 2022, ПАИ

Как не попасть на сайты-двойники при заказе выписки из ЕГРН, объяснили псковичам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области.

В стране вырос спрос на онлайн-услуги, и этим воспользовались сайты-двойники, которые копируют сайты Федеральной кадастровой палаты и Росреестра. Они предлагают онлайн-услуги по предоставлению сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), но на деле эти услуги оказываются мошенническими. Борьба с сайтами-двойниками ведётся также на законодательном уровне.

При этом интернет-ресурсы создаются с похожим адресом сайта Росреестра. «Однако сведения, опубликованные на этих ресурсах, могут не соответствовать действительности, а использование сайтов-двойников может привести к финансовым потерям: мошенники предлагают за деньги ряд услуг Росреестра, которые на самом деле предоставляются бесплатно», – отметила эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Наталья Смолковская.

Кроме того, на сайтах-двойниках размещаются прайс-листы, ссылки на мобильные приложения и способы оплаты, а также реклама. На официальном сайте такой информации нет.

Официальные сайты, на которых можно получить достоверную информацию:

- официальный сайт Росреестра;

- официальный сайт ФГБУ ФКП Росреестра.

В Росреестре также перечислили несколько советов гражданам по безопасности при работе с выписками из ЕГРН:

- внимательно проверять адрес сайта;

- использовать только официальные ресурсы при заказе услуг Росреестра;

- обходить стороной сайты-двойники.

Кадастровая палата по Псковской области оказывает услуги по предоставлению аналитической информации, полученной на основе сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.

Оплата услуг, которые оказывает Кадастровая палата, осуществляется в безналичном порядке на лицевой счет филиала, реквизиты размещены в сети интернет по данному адресу, также реквизиты могут быть направлены на электронный адрес заказчика.

Для заключения договора на оказание платных услуг необходимо обратиться в отдел правового и кадрового обеспечения филиала по адресу: Псков, улица Рабочая, дом 11, предварительно позвонив по телефону 8 (8112) 649-301, добавочный 2120.