Реинкарнация: к облезлой новогодней ели в Великих Луках приделают ветки

12:35, 16 декабря 2022, ПАИ

Новогодняя ель, которую привезли вечером 15 декабря в Великие Луки, повергла местных жителей в ужас. Фотографии облезшего новогоднего дерева опубликовали в Telegram-канале Luki-News. Но, как заверил великолучан директор МП «Зеленхоз» Максим Чумаков, ситуация находится под контролем: главный символ Нового года исправят, приделав к нему ветви.

25-метровую ёлку в Великие Луки привезли из деревни Жижицы. Перед тем как отправить её в город, пришлось спилить большое количество веток, чтобы дерево не повредило провода.

Жители деревни, из которой привезли дерево, остались недовольны его потерей, оно простояло там около 80 лет. «Повезли вам нашу красотку. Вот смотрите, такую её увезли от нас, а какую привезут к вам. Вините того, кто привёз. И да, я не уверена, что к вам она приедет такая же красивая. Потому что цеплялась за провода, столбы... и они её пилили, пилили. В итоге ни себе ни людям», — написала местная жительница.

Она отметила, что такая ель в деревне была последней и для жителей населённого пункта случившееся событие стало настоящей трагедией. «Она не в самом лесу стояла, а рядом с проезжей частью, где все ездят и ходят. Конечно, это была красота... Первыми её видели люди, которые живут в этой деревне. Любовались ею каждый день, а теперь что?» — заметила она.

«Такую красоту срубили… да еще и не в лесу. Вся деревня в шоке», — добавила другая женщина.

«Эта ель действительно хороша. Въезжая в деревню, невозможно было не заметить такую красоту: все любовались этой вековой елью... До 15.12.2022, пока не вырубили ее и в Луки не привезли. Нет слов... Жалобы написаны губернатору и на сайт президента, только уже ничего не изменишь», — пишут местные жители.

Увидев, в каком состоянии ель доехала до Великих Лук, многие были в шоке. «Это же [ужас. - ПАИ]», — прокомментировал великолучанин фотографию, на которой виден голый ствол дерева.

Вероятно, некоторые вспомнили историю, которая произошла десять лет назад в Пскове. В 2012 году на Новый год в областном центре решили установить живую ель, однако сделать это удалось не с первой попытки. Лесная красавица, срубленная у деревни Звоны Опочецкого района, за несколько часов установки превратилась в пальму, а потом и вовсе треснула.

Уже на следующий день установили новую елку. Под ней, в память о ее павшей предшественнице, инициативные горожане устроили небольшую акцию.

Что касается великолукской ели, то, как сообщил директор МП «Зеленхоз» Максим Чумаков, обрезать ветки ели перед транспортировкой пришлось для безопасности передвижения. Он также добавил, что это ежегодная процедура и в этом нет ничего критичного.

По его словам, важно было не задеть линии электропередачи, из-за чего транспортировка затянулась. Помимо этого, погодные условия не позволяли ехать быстрее. Максим Чумаков сообщил, что в конечном итоге транспортировка прошла удачно: линии электропередачи, автомобили и дорожные знаки не были повреждены.

«Мы привезли елку очень поздно, но в этом есть большой плюс: в дневное время большая загруженность дорог, а в вечернее время такого нет, благодаря чему нам удалось избежать повреждений транспортных средств», - дополнил он.

Директор «Зеленхоза» также отметил, что 22 декабря елка будет полностью подготовлена и украшена игрушками, к ней будет подключена новогодняя иллюминация.