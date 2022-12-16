Стружанин несколько раз ударил мужчину косой и попал в психбольницу

13:02, 16 декабря 2022, ПАИ

На лечение в психбольницу направлен мужчина после конфликта в Струго-Красненском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

В суде установлено, что мужчина в невменяемом состоянии нанес потерпевшему несколько ударов ручной косой во время словесного конфликта. Все это произошло возле автобусной остановки в деревне Щир Струго-Красненского района.

С учетом позиции государственного обвинителя суд прекратил уголовное преследование в отношении нарушителя закона и применил к нему принудительные меры медицинского характера, направив на лечение в психиатрический стационар общего типа.

Постановление суда вступило в законную силу.