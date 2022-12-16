Стружанин несколько раз ударил мужчину косой и попал в психбольницу
На лечение в психбольницу направлен мужчина после конфликта в Струго-Красненском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.
В суде установлено, что мужчина в невменяемом состоянии нанес потерпевшему несколько ударов ручной косой во время словесного конфликта. Все это произошло возле автобусной остановки в деревне Щир Струго-Красненского района.
С учетом позиции государственного обвинителя суд прекратил уголовное преследование в отношении нарушителя закона и применил к нему принудительные меры медицинского характера, направив на лечение в психиатрический стационар общего типа.
Постановление суда вступило в законную силу.
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