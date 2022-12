Компьютерная Академия ТОР отправляет детей в Дубай

12:55, 19 декабря 2022, ПАИ

Набор в языковой зимний лагерь в Дубае от Step2travel* открыт для детей от 10 до 17 лет. Осталось два места для регистрации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе АНО ДПО «Академия ТОР».

Языковой лагерь Junior Winter Camp in Dubai - это программа, в рамках которой ребёнок повысит свой уровень английского языка на базе American University in the Emirates, познакомится с историей ОАЭ и их уникальной культурой, а также примет участие в играх и конкурсах на логику, скорость мышления и командный дух.

Каждый ребёнок станет участником культурной и развлекательной программы: обзорная экскурсия, инновационный тур, тур в Global Village, круиз на яхте, Miracle Garden, сафари по пустыне, поездки на море, поездка в hi-tech-библиотеку, музей будущего и Dubai Mall, посещение Solar Park и VR мастер-класс от создателей Pixar.

Лагерь располагается в ОАЭ (Дубай, кампус American University in the Emirates), он будет работать с 4 по 16 января 2023 года. Более подробную информацию и консультации по интересующим вопросам можно получить по телефону +7 (8112) 296-440 или +7 921 00 44 007, а также на сайте.

Автономная некоммерческая организация дополнительного професионального образования «Академия ТОР» осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии № 041186 от 22.12.2020. Лицензия Л035-01298-77/00181120 от 22 декабря 202011:55.

* Step2travel - Степ ту Тревел

Языковой лагерь Junior Winter Camp in Dubai - Языковой зимний лагерь в Дубае

American University in the Emirates - Американский университет в Эмиратах

Global Village - Всемирная деревня

Miracle Garden - Чудо-сад

hi-tech - Высокие технологии

Dubai Mall - Торговый центр «Дубаи Мол»

Solar Park - Cолнечный парк

VR - Виар

Pixar - Пиксар